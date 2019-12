Astara rayonunun Lovayın kənd məscidində anım tədbiri - FOTOLAR

Dekabrın 12-də Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (DQİDK) Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Astara rayonu Lovayın kənd məscidində tədbir keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə DQİDK-nın Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsinin əməkdaşları Turan Həsənzadə, Emin Həmidli, Kijəbə qəsəbə məscidi dini icmasının sədri Ələkbər İsayev, Lovayın kənd məscidinin imamı Nurəddin Mərufov, Astara Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Kijəbə qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Sədail Qasımov, qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Ağadadaş Qənbərov və dindarlar iştirak edib.

Əvvəlcə Ümummilli Liderin əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib və ruhuna dualar oxunub. Çıxış edənlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyatı, çoxşaxəli fəaliyyəti və zəngin irsi haqqında ətraflı məlumat veriblər. Milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması və inkişaf etdirilməsində Ümummilli Liderin misilsiz xidmətləri diqqətə çatdırılıb. Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası ilə, xalqımız qarşısındakı əvəzolunmaz və tarixi xidmətləri ilə hər bir azərbaycanlının qəlbində əbədiyaşarlıq qazandığı vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.