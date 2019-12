Şahmat üzrə “Grand Prix 2019” seriyasının dördüncü mərhələsinin səkkizdəbir finalının cavab oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, azərbaycanlı qrossmeyster Şəhriyar Məmmədyarov Rusiya təmsilçisi Dmitri Yakovenko ilə növbəti partiyanı heç-heçə başa vurub.



Şahmatçımızın rəqibi ilə ilk qarşılaşmasında da bərabərlik qeydə alınıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.