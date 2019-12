Dəhşətli qəza Nigeriyada baş verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki. ölkənin Bauçi əyalətində 22 sərnişin olan avtobusla qarşı tərəfdən gələn və 4 nəfərin olduğu avtobus toqquşub.

Qəza nəticəsində 25 nəfər ölüb, 1 nəfər isə ağır yaralıdır.

