Daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov sabiq baş nazir Novruz Məmmədovun oğluna yüksək vəzifə verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Vilayət Eyvazovun əmri ilə, Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin 15-ci Polis Bölməsinin rəisi polis polkovnik-leytenantı İsmayıl Məmmədov vəzifəsindən azad edilib.

Nazirin digər əmri ilə İ.Məmmədov DİN-nin Baş Cinayət Axtarışı İdarəsinin baş əməliyyatçısı təyin olunub.

Xəbəri DİN-dən təsdiqləyiblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.