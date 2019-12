Daxili işlər orqanlarında yeni kadr təyinatı olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə polis mayoru Tural Hacıyev Səbail Rayon Polis İdarəsinin İstintaq şöbəsinə rəis təyin olunub.



Qeyd edək ki, Tural Hacıyev bundan əvvəl Bakı şəhər Baş Polis İdarəsində müstəntiq vəzifəsində işləyib. (azvision.az)

