ABŞ-ın Ankaradakı səfiri Devid Satterfild Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

Bu barədə Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir.

Qeyd olunur ki, amerikalı diplomatın çağırışı ABŞ Senatının "erməni soyqırımı" ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamə ilə bağlıdır.

Daha əvvəl Türkiyə XİN ABŞ Senatının bu qərarının Ankara-Vaşinqton münasibətlərinin inkişafı üzrə səyləri sarsıtmaq məqsədi daşıdığını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.