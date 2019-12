Sosial şəbəkələrdə deputat hadı Rəcəblinin maraqlı videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, deputat toy məclislərinin birində vəkil Şəfiqə Nağıyeva ilə şıdırğı rəqs edib. O, Qarabağ müharibəsində iki əmisini itirən gəncin toyunda iştirak edib.

Qeyd edək ki, Hadi Rəcəblinin bundan öncə də əcnəbi xanımla maraqlı rəqs videosu yayılmışdı.





