Dallas sakini bir saniyədə milyonçu oldu

Dallas sakini Raş Ballunun hesabına bank tərəfindən səhvən 37 milyon dollar pul köçürülüb.

Metbuat.az-ın trend-ə istinadən verdiyi məlumata görə, R.Ballun bank hesabındakı məbləği görərək şoka düşüb və bu barədə öz həyat yoldaşına deyib, o isə öz növbəsində bank ilə əlaqə saxlayıb.

Bankdan bildiriblər ki, müştəri xarici valyutada depozit edib: "Məzənnənin dəyişikənliyi səbəbindən bütün xarici valyuta üzrə əməliyyatlar sistemə əl ilə daxil edilməlidir. Bu zaman bankın əməkdaşı məbləğin yazılmalı olduğu yerə hesab nömrəsini daxil edib".

