Azərbaycanda həkim uşaq dünyaya gətirən qadının görüntülərini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış həkim Pərvin Xəlilova qeysəriyyə əməliyyatı ilə uşaq dünyay gətirən qadının qarın nayihəsini də kəsərək forma verib.

Həkim həmin görüntüləri instagram hesabından bölüşüb.

18+ videonu təqdim edirik:

