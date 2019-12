“Növbəti iki ildə hər şeyi əldə etməyə çalışacam” - Şəhriyar Məmmədyarov

“Əziz şahmatsevər dostlar. Çox heyf ki, İddiaçılar Turnirinə çıxa bilmədim. Amma hər şey yaxşıdır”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu azərbaycanlı şahmatçı Şəhriyar Məmmədyarov şəxsi feysbuk səhifəsində yazıb.

34 yaşlı qrossmeyster 2020-ci ildə keçiriləcək İddiaçılar Turnirinə vəsiqə qazanmamasına münasibət bildirib. O qeyd edib ki, bunu qarşıdakı illərdə yenidən reallaşdıracağına inanır: “Növbəti iki il üçün var qüvvə ilə çalışıb, hər şeyi əldə etməyə çalışacam. Mənə dəstək olduğunuz üçün çox sağ olun”

Qeyd edək ki, Məmmədyarov İsrailin Yerusəlim keçirilən Qran-prinin həlledici - IV mərhələsinin 1/8 finalında rusiyalı Dmitri Yakovenkoya məğlub olub.

