Azərbaycan 2020-ci ildə İsveçrənin Lozanna şəhərində keçiriləcək Yeniyetmələrin III Qış Olimpiya Oyunlarında bir idmançı ilə təmsil olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Oyunlardakı şef de-missionu Anar Bağırov məlumat verib.

O bildirib ki, yarışda Yekaterina Ryabova fiqurlu konkisürmə növündə mübarizə aparacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan ilk dəfə Yeniyetmələrin Qış Olimpiya Oyunlarına qatılır. "Lozanna-2020" 9 - 22 yanvarda baş tutacaq.

