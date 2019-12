Türkiyə Liviyanın Milli Razılıq Hökumətinə xüsusi təyinatlı dəstə, hərbi müşavirlər və hərbi texnika göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Al-Arabiya" telekanalı məlumat yayıb.



"Milli Razılıq Hökuməti Türkiyədən hərbi texnika istəyib və sonuncu göndərib" - deyə mənbə bildirib.



Daha əvvəl Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan rəsmi Ankaranın Liviyanın Milli Razılıq Hökumətinə istənilən dəstəyi göstərməyə hazır olduğunu bildirmişdi.

