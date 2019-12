Pakistanın sabiq prezidenti edam olunacaq - FOTO

Pakistanın sabiq prezidenti Pərviz Müşərrəf barəsində edam hökmü çıxarılıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Türkiyənin “Hürriyət” qəzeti məlumat yayıb.

O, vətənə xəyanətdə təqsirli bilinib.

Qeyd edək ki, 2004-cü il iyulun 8-də Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti Pərviz Müşərrəfin Azərbaycana 3 günlük rəsmi səfəri olub. Prezident Pərviz Müşərrəf Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalı nəticəsində yaranmış Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etdiyini qəti şəkildə bildirib.

