Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri Əli Əsədov və ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski dekabrın 17-də birgə işçi nahar ediblər.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, söhbət zamanı Azərbaycan ilə Ukrayna arasında münasibətlərin, o cümlədən iqtisadi sahədə əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.