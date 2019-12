İcra hakimiyyətindən 75 yaşlı şəhid anasına - "O qadın gəlsin görək, nə istəyir" - VİDEO

Blogger Tural Yusifli Qazax rayon Quşçu Ayrım kəndində lentə aldığı və evinin təmirə ehtiyacı olduğunu deyən şəhid anası, 75 yaşlı Əsmər Cəfərovanın videosunu sosial şəbəkədə paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qazax rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini-İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Gulaya Həsənova sözügedən video ilə bağlı unikal.org-a açıqlama verib.

Başçının müavini qeyd edib ki, şəhid anasına kömək etməyimiz üçün o, mütləq icra hakimiyyətinə gəlməlidir:

"Belə konkret məsələ ilə bağlı heç nə deyə bilmərəm. İcra hakimiyyətinin şəhid ailələri ilə bağlı problemi yoxdur.

O qadın gəlsin görək, nə istəyir. Ondan sonra məsələyə baxaq".

