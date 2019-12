Ukrayuna prezidenti Vladimir Zelenski Bakıda Ukrayna məhsullarının satılmasından yazıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, "İnstagram" səhifəsində paylaşım edib.

Zelenski qeyd edib ki, Ukraynaya məxsus pendir, qatıq, kolbasa və hətta şirələr Bakının mərkəzində mağazalarda satılır.

O, həmçinin deyib ki, yerli iş adamının "Ukrayna Mahsullari" adlı 11 mağazası fəaliyyət göstərir.

