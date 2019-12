Voleybol üzrə qadınlardan ibarət Azərbaycan millisinin Qızıl Avropa Liqasındakı rəqibləri bəlli olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Vasif Tаlıbovun baş məşqçi olduğu kollektiv C qrupunda Ukrayna, İspaniya və Rumıniya ilə üz-üzə gələcək.

Kişilərdən ibarət Azərbaycan yığması isə Gümüş Avropa Liqasının A qrupunda Finlandiya və Xorvatiya ilə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, hər iki yarışda qrup matçları 2020-ci il may - iyun aylarında olacaq.

