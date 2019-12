Fransa hakimiyyəti, Paris birjasında yalan məlumat yaydığına görə “Bloomberg” xəbər agentliyini 5 milyon avro məbləğində cərimələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Bloomberg” xəbər agentliyinin məlumatı ölkənin ən böyük tikinti korporasiyası “Vinçi” şirkətinə məxsus hissələrin dəyərinin düşməsinə səbəb olmuşdu.



Qeyd olunub ki, hadisə 22 noyabr 2016-cı ildə baş verib və nəticədə şirkətin səhmləri 18.28% aşağı düşmüşdü.

