Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayevin qayınatası ölüb.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, nazirin qayınatası 1956 cı-il təvəllüdlü İsmayılov Maarif Əziz oğlu vəfat edib.

Qeyd edək ki, M.İsmayılov ürək xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.

