Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Bakıda uşaqlarına oyuncaq almaq məqsədilə mağazalardan birinə baş çəkib.

Metbuat.az bildirir ki, foto Ukrayna prezidentinin “Instagram” səhifəsində paylaşılıb.

Qeyd olunur ki, Ukrayna prezidenti “Oyuncaq evi” mağazasına mühafizəçilərinin müşayiəti olmadan gedərək uşaqlarına hədiyyə alıb.



