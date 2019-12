Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanın dövlət büdcəsinə 21 132,2 mln. manat vəsait daxil olub, büdcədən 20 175,3 mln. manat vəsait xərclənib.

Metbuat.az-ın Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, büdcənin icrasında 956,9 mln. manatlıq profisit yaranıb.

Ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə büdcə gəlirləri 4,6%, xərcləri 2,6%, profisiti isə 3,1 dəfə artıb.

