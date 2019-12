Bu il dekabr ayının 1-i vəziyyətinə məşğulluq xidməti orqanlarında qeydiyyata alınan işsiz şəxslərin sayı 79,7 min nəfər olub.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, onların 36,3 faizini qadınlar təşkil edib.

İşsizlikdən sığorta ödənişinin orta məbləği 278,6 manat olub.

Dekabrın 1-i vəziyyətinə ilkin məlumatlara əsasən iqtisadi fəal əhalinin sayı 5194,7 min nəfər olub, onlardan 4942,7 min nəfərini məşğul əhali təşkil edib.

