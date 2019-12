AQTA mətbuatı qida zəhərlənmələri ilə bağlı yalan məlumatlar yaymamağa çağırıb

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) bəzi xəbər saytlarını qida zəhərlənmələri ilə bağlı təsdiq olunmamış məlumatlar yaymamağa çağırıb.

Qurumdan Metbuat.az-a verilən məlumatda bildirilir ki, bir müddət əvvəl AQTA tərəfindən heç bir ekspertiza rəyi olmadan, səhhətində problem yaranmış şəxslərdən alınan ilkin məlumatlar əsasında bəzi xəbər saytlarında tələm-tələsik “qida zəhərlənməsi” başlığı altında yanlış məlumatların yayılmaması ilə bağlı xəbərdarlıq olunub.

"Ancaq təəssüf ki, buna baxmayaraq ötən həftə yenidən Qusarda bir ailənin 8 üzvünün və digər 3 nəfərin guya qidadan zəhərlənməsi ilə bağlı yanlış məlumatlar bəzi mətbuat səhifələrində yer aldı. Həmin hadisələrlə bağlı Agentlik tərəfindən aparılan araşdırmalar nəticəsində, eyni zamanda Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından daxil olmuş rəsmi məlumatda hər iki hadisənin qida zəhərlənməsi olmadığı öz təsdiqini tapdı. Məlum olmuşdur ki, həmin şəxslər xəstəxanaya həzm orqanlarında pozğunluqla bağlı müraciət etmiş və onlara, ümumiyyətlə, Rayon Mərkəzi Xəstəxanası tərəfindən qida zəhərlənməsi diaqnozu qoyulmamışdır. Hər iki fakt üzrə müraciət edən şəxslərə simptomatik yardım göstərilmiş və stabil vəziyyətdə evə buraxılmışlar. Son hadisələrdən də göründüyü kimi faktlara söykənməyən və bu kimi yarımçıq məlumatların yayılması məsələyə qeyri-peşəkar yanaşmaqla yanaşı, ucuz reytinq qazanmaq və insanlar arasında yersiz təşviş yaratmağa hesablanıb. Agentlik bir daha bəyan edir ki, istənilən halda ekspertiza rəyi olmadan hansısa yarımçıq məlumatın media vasitəsilə yayılması yolverilməzdir. Bütün bunlar göstərir ki, bu kimi yanlışlıqların bir daha baş verməməsi üçün vətəndaşlar zəhərlənmə halları ilə bağlı yalnız aidiyyəti dövlət orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş rəsmi məlumatlara etibar etməli, kütləvi informasiya vasitələri isə bu cür xəbərləri yaymazdan əvvəl müvafiq dövlət qurumları ilə məlumatı dəqiqləşdirməlidir", - məlumatda qeyd olunub.

