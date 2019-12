Milli Məclisin deputatı xəstəxanaya yerləşdirilib - FOTO

Deputat Araz Əlizadə bir neçə gün bundan öncə böyrək çatışmazlığından “Caspian International Hospital”a yerləşdirilib.

Metbuat.az bildirir ki, deputatın müalicəsi hazırda xəstəxananın reanimasiya şöbəsində davam etdirilir.

Məlumatı “Caspian International Hospital”dan təsdiqləyiblər.

Qeyd edək ki, Araz Əlizadə həm də Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının (ASDP) sədridir.

