Braziliyada tanınan müğənni Juliano Cesar vəfat edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, o, ölkəsində Yeni İl gecəsində çıxış edən zaman ölüb. Belə ki, Cesar səhnədə mahnı ifa edə-edə yıxılıb.



Daha sonra onun infarkt keçirdiyi məlum olub.



Sənətçinin ölüm anı anbaan videoya düşüb:

