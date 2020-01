“Dəyirman” qrupunun keçmiş üzvü ABD Malik Ümrə (kiçik Həcc) ziyarətinə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, reper Yeni İldə Məkkəyə səfər edib. O, ziyarətə elə sabiq “Dəyirman”çı Anar Abdulla ilə birgə yollanıb.

ABD Malik sosial şəbəkədə paylaşdığı fotolarına “piligrim” (zəvvar, hacı) şərhini əlavə edib.

