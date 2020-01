Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli şahmat hakimi Vitali Sapronov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, V.Sapronov 62 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Vitali Sapronov Dövlət Radiotezliklər İdarəsinin əməkdaşı olub.

