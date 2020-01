Ağdaş rayonunda görülməmiş hadisə yaşanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə nişanlı cütlüyün ata-anası qoşularaq qaçıb. Hadisə dekabrın 29 baş verib.

Qudaların bu hərəkəti nişanlı cütlüyü ayırıb.

Qaçan qudaların harda olması ilə bağlı xəbər yoxdur. (xəbərci.az)

