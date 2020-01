Qrip zamanı bu qidaları qəbul etmək olmaz - SİYAHI

Havaların soyuması ilə qrip və angina kimi yoluxucu xəstəliklər də yayılmağa başlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, son vaxtlar qonşu ölkələrdə H1N1 virusunun (donuz qripi) geniş yayılması sadə xəstəlik kimi görünən qripdən mühafizə olunmağı zəruri hala gətirib. Qrip zamanı tənəffüs yollarında infeksiyaların artmaması üçün bədəndəki histamin səviyyəsini azaltmaq lazımdır. Bu maddə bir sıra qidaların tərkibində yüksək miqdarda olur. Bəzi qidalar isə bu maddənin sürətlə çoxalmasına səbəb olur.

Həmin məhsulları təqdim edirik:

Turşu, sirkə, qatıq, ayran

Kolbasa, sosiska və buna bənzər ət məhsulları

Köhnə pendir, xüsusilə, sərtləşmiş pendirlər

Şokolad

Dəniz məhsulları (balıq daxil deyil)

