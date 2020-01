Meyxanaçı Sadıx Mustafayev xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi gecə saatlarında bağırsağından əməliyyat olunub.

Hazırda meyxanaçının vəziyyəti qənaətbəxş hesab olunur.

