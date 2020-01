Məşhur model Gigi Hadid “V Magazin” jurnalı üçün obyektiv qarşısına keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hadid fotosessiyadan şəkillərini şəxsi İnstaqram səhifəsində yeləşdirib.

Yarıçılpaq olduğu şəkillərin altına “Xoşbəxt 2020! Hamınıza il ərzində gülüş, ilham, macəra və sağlamlıq diləyirik” sözlərini yazan Giginin paylaşımları qısa zamanda minlərlə "like" toplayıb.

