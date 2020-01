Prezident Azərbaycan mahnısına məmurları belə oynatdı - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Türkmənistanda 2020-ci ilin gəlişi münasibətilə ölkənin aparıcı mədəniyyət-incəsənət xadimlərinin, hökumət üzvlərinin və digərlərinin iştirakı ilə böyük Yeni il konsert-ziyafəti təşkil edilib. Aşqabadın mərkəzi salonlarından birində təşkil edilən təntənəli tədbirdə prezident Qurbanqulu Berdıməhəmmədov bir saat ərzində bayram konsertində sintezatorda müşayiət edib və oxuyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, unikal.org-un araşdırmasına görə, Qurbanqulu Berdıməhəmmədov sintezatorda Azərbaycan musiqisi də səsləndirib. Belə ki, ölkə başçısı Azərbaycan "Yaylıq" xalq mahnısı sintezatorda ifa edib və məmurlar o ki var oynayıblar.

