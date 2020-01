Quldurlar gəmiyə hücum ediblər - 3 nəfər qaçırılıb

Quldurlar üç ekipaj üzvünü girov götürərək Nigeriyanın cənub sahillərində sualtı boru kəmərləri çəkmək üçün istifadə olunan AMBIKA neft gəmisinə hücum ediblər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə "Sahara Reporters" bildirib.

Məlumata əsasən, 2 Rusiya və 1 Hindistan vətəndaşı qaçırılıb.

Yanvarın 2-nə keçən gecə baş verən pirat hücumu təcavüzkarlar və təyyarədəki təhlükəsizlik işçiləri arasında atışma ilə müşayiət olunub.

Döyüş zamanı dörd silahlı mühafizəçi öldürülüb, daha iki nəfər yaralanıb.

