ABŞ-ın “Chevron” neft şirkəti İraqda olan işçilərini təxliyə etməyə başlayıb.

Metbuat.az CNN-ə istinadən xəbər verir ki, ABŞ şirkəti Yaxın Şərqdə yaşanan məlum son hadisələrdən sonra bu qərara gəlib.

Bildirilib ki, “Chevron” şirkətinin əməkdaşları əsasən İraq Kürdüstanındakı obyektləri tərk ediblər.

