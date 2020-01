PSJ-də icarə əsasında çıxış edən Mauro İkardinin həyat yoldaşı və meneceri Vanda Nara yenidən "Instagram"da günmdəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 33 yaşlı xanım bu dəfə 6 milyon izləyicisi olan hesabından duş qəbul edərkən çəkilmiş fotolarını paylaşıb.

Onun bu fotoları qısa zamanda 800 mindən artıq "like" gəlib.

