Şirvan doğum evində körpə doğuşdan sonra ölüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən məlumat verir ki, Saatlı rayon sakini, Nərmin Əzizovanın dünyaya gətirdiyi oğlan uşağı bir gün sonra ölüb.

Yeni doğulan körpənin ölüm səbəbləri araşdırılır.

