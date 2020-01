Hindistanın “T-72” tankı nümayiş zamanı izləyicilərə qorxulu anlar yaşadıb.

Metbuat.az bildirir ki, kadrlar “Twitter”də paylaşılıb. Kadrlardan görünür ki, tank izləyicilərin oturduğu yerə tərəf sürətlə hərəkət edib.

Sosial şəbəkə istifadəçiləri bu anları məşhur rejissor Stiven Spilberqin “Jaws” filmindəki kadrlara bənzədiblər. Filmdə adamyeyən köpəkbalığı gəminin üzərinə təqribən bu formada hücum çəkir.(oxu.az)

