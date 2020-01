İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümü ilə bağlı videoçarx hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoçarx azadlıq uğrunda şəhid olan faciə qurbanlarına həsr olunub.

Sözügedən videoçarxı təqdim edirik:

