Bağdaddakı ABŞ səfirliyinə daha bir hücum edilib.

Metbuat.az istinadla xəbər verir ki, ABŞ-ın Bağdaddakı səfirliyi də daxil olmaqla bir çox diplomatik nümayəndəliyin yerləşdiyi "Yaşıl Bölgə"yə üç raket atılıb. Rəsmilərin açıqladığı məlumata görə, bu hücumlar zamanı ölən və ya yaralanan olmayıb.

Xatırladaq ki, ABŞ-ın İran genaralı Qasım Süleymanini öldürməsindən sonra İran ABŞ-ın hərbi bazalarını vurub. (baku.ws)

