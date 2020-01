Avropanın ən sağlam paytaxtları açıqlandı, Bakı neçəncidir?

Avropanın ən sağlam paytaxtı adına Kopenhagen şəhəri layiq görülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Treated.com saytının apardığı araşdırma nəticəsində tərtib edilmiş reytinqdə sonrakı yerlərdə ardıcıllıqla Vyana, Bern, Helsinki, Berlin, Stokholm, Vilnüs, Amsterdam, Podqoriça, Lyublyana qərarlaşıb.

Bakı reytinqdə 46-cı yeri tutub.

Qeyd edək ki, sözügedən araşdırma zamanı səhiyyəyə ayrılan vəsaitin ÜDM-dəki payı, həyatın gözlənilən davamlığı və keyfiyyəti, havanın və suyun keyfiyyəti, yaşıllıqların miqdarı, fitnes-klublardan istifadə imkanları, piyada gəzən və ya velosiped sürənlərin çoxluğu kimi göstəricilər əsas götürülüb.

