Rusiyanın yeni hökuməti məlum oldu - SİYAHI

Rusiyada yeni hökumətin tərkibi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin imzaladığı fərmana əsasən, ölkənin yeni Baş Naziri Mixail Mişustinin doqquz müavini olacaq.



Bundan əlavə, Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov və Müdafiə naziri Sergey Şoyqu yenidən Nazirlər Kabinetinin tərkibində yer alıblar. Onlar əvvəlki vəzifələrini davam etdirəcəklər.



Rusiyanın yeni hökumətinin tərkibi:



Sergey Lavrov - Xarici İşlər naziri



Sergey Şoyqu - Müdafiə naziri



Yevgeni Ditrix - Nəqliyyat naziri



Denis Manturov - Sənaye və Ticarət naziri



Anton Siluanov - Maliyyə naziri



Olqa Lyubimova - Mədəniyyət naziri



Mixail Muraşko - Səhiyyə naziri



Sergey Kravtsov - Təhsil naziri



Yevgeni Ziniçev - Mülki Müdafiə, Fövqəladə Hallar və Fəlakətlərin İdarə Edilməsi naziri



Konstantin Çuyçenko - Ədliyyə naziri



Aleksandr Novak - Energetika naziri



Maksut Şadaev - Rəqəmsal inkişaf, rabitə və kütləvi media naziri



Dmitri Kobılkin - Təbii ehtiyatlar və ekologiya naziri

