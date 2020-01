"Yuventus"un futbolçusu Kriştianu Ronaldu öz otel biznesini inkişaf etdirməyə davam edir.

Metbuat.az qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, portuqaliyalı hücumçu sayca üçüncü otelini açmaq üzrədir. Madriddə yerləşən yeni "Pestana CR7 Gran via" adlı otelinin açılış mərasimi Ronaldunun 35 yaşını qeyd edəcəyi gün - fevralın 5-i olacaq.

Qeyd edək ki, Ronaldo bundan əvvəl Portuqaliyanın Madeyra adasında və Lissabon şəhərində otel açıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.