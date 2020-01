Türkiyədə zəlzələ qurbanlarının sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qardaş ölkədə baş vermiş zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 35 nəfərə çatıb, dağıntılar altında qalan 45 nəfər xilas edilib.

Hazırda 14 nəfərin uçqun altında qaldığı bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.