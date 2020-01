​Məşhur teleaparıcının babası görün kimdir? – VİDEO / FOTO

ARB TV-nin “Söhbət var” verilişinin növbəti qonağı teleaparıcı Saleh Bağırov olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, verilişin aparıcısı Dilarə Əliyeva , məşhur aparıcı haqqında maraqlı fakt açıqlayıb.

“Saleh Bağırov korifey sənətkar, böyük aktyorumuz “O olmasın, bu olsun" filmindəki Mirzə Ələkbər Sabir obrazı ilə tanınan Sadıq Saleh Bağırovun nəvəsidir”.

Saleh Bağırov da bu faktı doğrulayıb.

“Bəli, doğrudur. Adım da babamın adının ikinci hissəsindən götürülüb.

Sadıq məndən böyük əmim oğluna qoyulub, Saleh adı isə mənə verilib”.

