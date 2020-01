Millimiz Xorvatiyaya qarşı

Bu gün futzal üzrə Azərbaycan millisi dünya çempionatının elit-raund mərhələsində ilk oyununu keçirəcək.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, rəqib Xorvatiya yığması olacaq. Osiek şəhərindəki "Qradski vrt Arena"da keçiriləcək matç Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

C qrupunda bu komandalardan başqa Rusiya və Slovakiya yığmaları da yer alıb. Reqlamentə əsasən, elit-raundda qrup qalibi olacaq 4 komanda birbaşa dünya çempionatına yüksələcək. Qrupları ikinci pillədə başa vuranlar isə "pley-off"da üz-üzə gələcəklər. Mundial 12 sentyabr - 4 oktyabrda Litvada təşkil olunacaq.

29 yanvar

23:00. Xorvatiya - Azərbaycan

Hakimlər: Angelo Galante, Nicola Manzione, Alessandro Malfer (hamısı İtaliya)

Osiek (Xorvatiya), "Qradski vrt Arena".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.