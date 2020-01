Bakı. Trend:

17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığma komandasının fevralın 1-dən 2-dək Bakıda, fevralın 2-dən 12-dək isə Türkiyənin Antalya şəhərində təlim-məşq toplanışı olacaq.

Trend-in məlumatına görə, hazırlıq müddətində yığmamız fevralın 6-da Tacikistanın U-17 və fevralın 10-da Danimarkanın "Hellerup" klubu ilə yoxlama oyunları keçirəcək.

