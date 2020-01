Tacikistanda Rixter cədvəli ilə 5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, zəlzələnin episentri paytaxt Düşənbədən 160 kilometr şimal-şərqdə, Sanqvor rayonunda qeydə alınıb.

Paytaxtda yeraltı təkanlar 3 bal gücündə hiss olunub.

Təbiət hadisəsi nəticəsində hər hansı bir itki və ya fəsadların olmadığı deyilir.

Milli.Az

