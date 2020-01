İsrail İrana köməkdə ittiham olundu

İsrail özü də bilmədən İrana Yaxın Şərqdə mövqelərini gücləndirməkdə kömək edir.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə sabiq müşaviri Herbert Makmaster İsrailin "Globes" nəşrinə müsahibəsində bəyan edib.

Onun sözlərinə görə, İsrail Tehranı dəstəkləyən Vladimir Putinlə dostluq münasibətlərini saxlayır və Rusiyaya qarşı hər hansı sanksiya tətbiqindən imtina edir.

Makmaster əlavə edib ki, İsrail ehtiyat edir ki, ABŞ bölgədəki problemlərin həllində iştirak etməkdən çəkinər və Yaxın Şərqi tədricən tərk edər.

Milli.Az

