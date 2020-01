“Yuventus” klubunun portuqaliyalı ulduzu Kriştianu Ronaldo İnstaqramda ilkə imza atıb.







Publika.az xəbər verir ki, Kriştianunun platformada abunəçi sayı 200 milyona çatıb.





Qeyd edək ki, ulduz futbolçunun əsas rəqibi sayılan Lionel Messinin isə 141 milyon izləyicisi var.

