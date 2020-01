Bu müsəlman ölkəsində İlk: Zina edəni qadın polislər qamçıladı VİDEO

Şəriət qaydalarının tətbiq olunduğu İndoneziyanın yeganə şəhəri Açedə ilk qadın polis qrupuna yardımçı təşkilat yaradılıb.

Metbuat.az dünya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu təşkilat “qamçı qrupu” adlandırılıb.

Qadın “qamçı qrupu”nun yeni üzvü işə başlamazdan əvvəl məşq edib. Daha sonra yad kişi ilə otel otağında yaxalanan bir qadın məhkumu cəzalandırıb.

Qadın “qamçı qrupu”nun ilk cəzalandırma prosesi çəkilib və sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Açe şəriət polis rəisi Zakvan isə bu cəza növünün mükəmməl olduğunu bildirib: “Məncə, yaxşı bir cəza növüdür. Yeni əməkdaşımız yaxşı iş gördü. Gözəl bir texnikaya malikdir”.

Həmin kadrları təqdim edirik.(Baku.ws)

